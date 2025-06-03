На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В России участились случаи «зуда купальщика»

SHOT: десятки россиян подхватили церкариоз после начала купального сезона
close
Telegram-канал «SHOT»

С наступлением купального сезона в России в нескольких регионах зафиксировали случаи церкариоза, или «зуда купальщика» — кожного заболевания, вызванного проникновением под кожу личинок паразитов. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

О неприятных симптомах, таких как волдыри, зуд и жар, уже сообщили жители Московской, Тамбовской, Нижегородской областей и Башкирии. Один из пострадавших из Башкирии рассказал СМИ, что после отдыха на бесплатном пляже с теплой водой и удобствами через пару дней на коже появились зудящие волдыри.

Специалисты пояснили, что заразиться проще всего в теплой, пресной и стоячей воде, особенно в водоемах с большим количеством водорослей и уток. Именно эти водоплавающие птицы часто становятся переносчиками паразитов — церкарий, вызывающих заболевание.

Медики посоветовали избегать купания в подозрительных водоемах, особенно в стоячей воде с утками, выбирать закрытые купальники и не отпускать туда детей — у них заболевание часто протекает тяжелее. Также важно помнить, что большинство паразитов обитает у самого берега, где вода теплее и спокойнее, поэтому даже заходить в воду стоит с осторожностью.

Ранее российские туристы сообщили о заражении вирусом Коксаки в турецком отеле.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами