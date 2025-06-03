В России участились случаи «зуда купальщика»

С наступлением купального сезона в России в нескольких регионах зафиксировали случаи церкариоза, или «зуда купальщика» — кожного заболевания, вызванного проникновением под кожу личинок паразитов. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

О неприятных симптомах, таких как волдыри, зуд и жар, уже сообщили жители Московской, Тамбовской, Нижегородской областей и Башкирии. Один из пострадавших из Башкирии рассказал СМИ, что после отдыха на бесплатном пляже с теплой водой и удобствами через пару дней на коже появились зудящие волдыри.

Специалисты пояснили, что заразиться проще всего в теплой, пресной и стоячей воде, особенно в водоемах с большим количеством водорослей и уток. Именно эти водоплавающие птицы часто становятся переносчиками паразитов — церкарий, вызывающих заболевание.

Медики посоветовали избегать купания в подозрительных водоемах, особенно в стоячей воде с утками, выбирать закрытые купальники и не отпускать туда детей — у них заболевание часто протекает тяжелее. Также важно помнить, что большинство паразитов обитает у самого берега, где вода теплее и спокойнее, поэтому даже заходить в воду стоит с осторожностью.

Ранее российские туристы сообщили о заражении вирусом Коксаки в турецком отеле.