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В Курской области в результате атаки ВСУ пострадала женщина

Хинштейн: в Рыльске Курской области в результате атаки ВСУ пострадала женщина
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

В Рыльске в Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Женщина 66-ти лет уже доставлена в Курскую областную больницу. Ее жизни ничего не угрожает, медики окажут ей необходимую помощь», — написал он.

Хинштейн добавил, что в результате украинской атаки получили повреждения «порядка четырех дачных домов: из-за ударов начался пожар, который быстро был потушен».

Также врио главы Курской области сообщил, что ВСУ целенаправленно с помощью двух беспилотных летательных аппаратов ударили по вышке и башне очистных сооружений в Рыльске. Башня повреждений не получила, водоснабжение нарушено не было, из людей никто не пострадал.

«Вчера в деревне Тереховка из-за удара дрона сгорел частный дом, к счастью, жители эвакуировались», — добавил он.

До этого Хинштейн заявил, что теракты на мостах в Курской и Брянской областях были совершены с целью запугать граждан.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет завершил первоначальные следственные действия. В ведомстве заявили, что в обоих случаях это было умышленным подрывом. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».

Ранее сообщалось, что в ряде регионов усилят меры безопасности на мостах.

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