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В РФ появится новый профессиональный праздник

В России по инициативе РАН учредили День работника электронной промышленности

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Владимир Песня/РИА Новости

В России появится новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

«День работника электронной промышленности ... будет отмечаться в первое воскресенье октября. Постановление, закрепляющее эту дату в календаре, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с инициативой подобного праздника выступил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Его поддержали представители отрасли.

До этого президент РФ Владимир Путин установил в стране новое почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы».

Данное звание смогут получить высокопрофессиональные работники российской уголовно-исполнительной системы.

Ранее Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником.

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