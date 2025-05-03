Бродячая собака набросилась на девочек и искусала одну из них в российском поселке

В ХМАО бродячая собака набросилась на двух девочек и искусала одну из них

В ХМАО собака, которая уже нападала на людей, набросилась на двух девочек. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Инцидент произошел 1 мая в поселке Высокий. Бродячая собака напала на двух девочек, одну из них животное укусило за ногу. Предварительно, это нападение не было единичным случаем — ранее пес уже проявлял агрессию в отношении других местных жителей.

В результате происшествия пострадавшая девочка получила телесные повреждения. Следователи организовали процессуальную проверку по факту случившегося. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад о результатах расследования. Исполнение распоряжения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

До этого пес набросился на ребенка и вцепился ему в ягодицу на детской площадке в Ленинградской области. Полицейские обследовали близлежащие улицы, однако собаку, совершившую нападение, обнаружить не удалось.

Ранее в Ленобласти девочка попала в больницу после того, как собака покусала ей лицо.