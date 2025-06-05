Психологи рассказали, как отличаются проблемы бедных и богатых россиян

В России наиболее состоятельные жители сталкиваются со страхом потерять богатство и переживают из-за проблем с наследниками. У менее обеспеченных россиян причины для беспокойства другие – они чаще переживают за детей, а также жалуются на одиночество и потерю радости, рассказала НСН доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович.

«У богатых самая распространенная проблема: как справиться с хронической тревогой. Потому что состояние сегодня может быть, а завтра нет. Чем больше ты имеешь, тем больше боишься потерять», — отметила специалист.

По ее словам, те, у кого уровень жизни ниже, больше переживают за детей, так как они не уверены, что могут обеспечить им хорошее будущее и не хотят, чтобы те чувствовали себя обделенными.

При этом проблема отцов и детей встречается и в обеспеченных семьях, подчеркнула в свою очередь кандидат психологических наук, руководитель «Центра психологической поддержки людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях» Гули Базарова. По ее словам, к ней часто обращаются такие люди, которые переживают из-за наследников своего состояния и не знают, как найти общий язык с ребенком-подростком. Также часто богатые семейные пары сталкиваются с кризисом в отношениях – разойтись им иногда крайне сложно.

Что касается менее обеспеченных россиян, то они чаще жалуются на одиночество и потерю радости, отметила Базарова.

«Как будто под копирку люди из разных уголков страны пишут, что их все перестало радовать, и что с этим делать. Много запросов о повышенной тревожности», — отметила она.

До этого экономист Василий Колташов прокомментировал сообщение о рекордном росте разрыва между бедными и богатыми россиянами в 1500%. По его словам, это связано с фундаментальными экономическими факторами, а снизить дисбаланс можно лишь с помощью комплекса мер. Так, для сокращения разницы между бедными и богатыми экономист призвал повышать зарплаты самых необеспеченных слоев населения, снижать налоговую нагрузку на них и вводить новые дополнительные меры поддержки.

Ранее россияне назвали размер «достойного» ежемесячного дохода.