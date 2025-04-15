В Петербурге обнаружили фальсифицированный творог

Значительная часть продаваемого в Санкт-Петербурге творога не соответствует требованиям нормативных документов. Об этом, ссылаясь на расследование организации потребителей «Общественный контроль», сообщает портал 78.ru.

Общественники выяснили, что 8 из 12 исследованных образцов творога разных торговых марок не соответствуют требованиям нормативных документов, а два образца оказались фальсификатом, не имеющим в своем составе молочного жира.

Глава «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий отметил, что на всех образцах поддельного творога стоял «Честный знак», что лишний раз указывает на недобросовестность производителей, научившихся обходить цифровые системы контроля продукции животного происхождения.

Проведенная экспертиза выявила, что творог не соответствует обязательным требованиям по основным показателям качества — количеству жира, белка и влаги.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу вынесло магазинам «О'КЕЙ», «Магнит», «Дикси» и «Светофор» предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

4 апреля сообщалось, что поддельное сливочное масло обнаружили в магазинах «Дикси» и «Магнит».

Ранее россиянам назвали продукты, которые чаще всего подделывают.