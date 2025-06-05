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Названа причина крупнейшей за 70 лет вспышки дифтерии в Западной Европе

NEJM: вспышка дифтерии в Западной Европе связана c маршрутами мигрантов
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Евгений Биятов/РИА Новости

Крупнейшая за 70 лет вспышка дифтерии в Западной Европе началась в пути следования и странах назначения движения мигрантов. К такому выводу пришли ученые из Института Пастера и эпидемиологи Santé publique France, опубликовавшие результаты в журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

Исследование было проведено в 10 европейских странах, в результате чего было выявлено свыше 360 случаев заражения. Как пишет журнал, почти все пациенты были мужчинами, в среднем 18 лет, и 96% из них — недавно прибывшие мигранты.

По информации специалистов, основной формой инфекции стали кожные проявления — 77%, хотя встречались и более тяжелые случаи с затруднениями дыхания — порядка 15%.

Также был проведен генетический анализ, который выявил высокую степень сходства между штаммами бактерии Corynebacterium diphtheriae. При этом бактерия встречалась независимо от страны происхождения пациентов, что указывает на заражение в одних и тех же местах — вероятно, на миграционных маршрутах или в приемных центрах, уточняет NEJM. До этого считалось, что эпидемия началась в Афганистане или Сирии, откуда происходит большинство заболевших.

Незадолго до этого доцент ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН Николай Струин в рамках Уральского демографического форума рассказал, что в Свердловской области был зафиксирован рост числа ВИЧ-инфицированных мигрантов. По словам эксперта, в 2022 году было выявлено 86 ВИЧ-инфицированных мигрантов из 87,4 тысяч обследованных человек. В 2023 году из 94,4 тысяч человек 91 мигрант имел ВИЧ-положительный статус.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какие болезни можно привезти из отпуска.

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