В одном из российсикх регионов зафиксировали рост числа ВИЧ-инфицированных мигрантов

Доцент ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН Николай Струин в рамках Уральского демографического форума рассказал ЕАН, что в Свердловской области зафиксирован рост числа ВИЧ-инфицированных мигрантов.

По словам эксперта, в 2022 году было выявлено 86 ВИЧ-инфицированных мигрантов из 87,4 тысячи обследованных человек. В 2023 году из 94,4 тысяч человек 91 мигрант имел ВИЧ-положительный статус.

«Это (рост числа ВИЧ-инфицированных. — «Газета.Ru») создает проблемы в части профилактики социально значимых инфекций среди автохтонного населения, добавления новых случаев со стороны приезжающих мигрантов в виде возможных очагов туберкулеза, передачи ВИЧ и сифилиса», — подчеркнул Струин.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России в 2024 году снизилась относительно данных за 2023 год на 10%.

Ранее академик Покровский рассказал, за сколько лет ВИЧ побеждает иммунитет.