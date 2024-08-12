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В Роспотребнадзоре рассказали, какие болезни можно привезти из отпуска

Роспотребнадзор: лихорадку Денге можно привезти из отпуска

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Depositphotos

Российские туристы могут подцепить инфекционные заболевания, передающиеся комарами, во время отдыха в странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Роспотребнадзоре.

К таким болезням относятся малярия, желтая лихорадка или лихорадка Денге, лихорадка Зика. Помимо этого, инфекционные и паразитарные заболевания могут передаться через воду, продукты, кровососущих насекомых, а также при контакте с больным человеком. В связи с этим россиянам советуют заранее узнать об эпидемиологической обстановке в стране. Для защиты от насекомых стоит использовать репелленты и москитные сетки, носить светлую одежду, максимально закрывающую тело. Специалисты также советуют сделать прививку от желтой лихорадки, кори, дифтерии и полиомиелита С. Помимо этого, важно соблюдать правила личной гигиены.

«Перед едой нужно тщательно мыть руки. Так же , как и овощи или фрукты, а еще лучше обдать их кипятком. Плескаясь в море или бассейне, стараться не заглотнуть воду. Пить следует гарантированно безопасную воду — кипяченую или бутилированную, <...> нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды», — говорится в сообщении.

Директор Научно-исследовательского института (НИИ) системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун до этого говорил, что разрабатывать новую вакцину от холеры нет необходимости, так как развитие заболевания не прогнозируется.

Ранее профессор рассказал, как защититься от лихорадки Западного Нила.

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