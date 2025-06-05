«Лечитесь по закону»: в Госдуме нашли способ помочь выгоревшим россиянам

Имеющие признаки выгорания россияне имеют право уйти на больничный и лечиться в соответствии с действующим законодательством. Однако если речь идет об обычной усталости, не перешедшей в стадию болезни, то никто не обязан оплачивать сотруднику дополнительный отпуск – брать его он должен за свой счет, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, работники с признаками выгорания должны уходить в больничный отпуск, три дня из которого оплачивает работодатель, остальные дни — Фонд социального страхования.

«Если проблема является действительно существенной, если это уже болезнь, лечить ее необходимо в соответствии с российским законодательством, — подчеркнула парламентарий. — Но дополнительный отпуск, наверное, лучше брать за счет собственной переработки или без сохранения заработной платы, если выгорание еще не стало болезнью».

Россиянам, которые чувствуют потребность в отдыхе, Бессараб посоветовала брать полный отпуск в 28 дней и уезжать куда-то на отдых — например, в санаторий. По ее мнению, лучше выбрать такое место, где у человека не будет связи, чтобы не появилось искушение подключиться к делам компании удаленно. При этом она заявила, что в последнее время все жители России стали трудоголиками, но добавила, что решать проблему выгорания за счет компании не нужно.

Напомним, согласно исследованию Via MD и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», в 50% российских компаний за последний год отмечается рост текучести кадров. Причем 77% российских компаний фиксируют влияние выгорания на ухудшение атмосферы в коллективе. На этом фоне российские работодатели начали применять различные меры борьбы с выгоранием сотрудников, чтобы уберечь их от увольнения. В частности, компании разрабатывают программы ментального здоровья, приглашают психологов и вводят гибкий график.

На днях глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруду разрешить сотрудникам российских предприятий брать дополнительный отпуск из-за выгорания. Он подчеркнул, что игнорирование эмоционального выгорания может привести к существенному ухудшению состояния и вылиться в психиатрические расстройства.

Ранее россиянам посоветовали избегать выгорания с помощью подготовки к увольнению.