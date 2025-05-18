Академик Покровский рассказал, за сколько лет ВИЧ побеждает иммунитет

В среднем через 11 лет после заражения ВИЧ все-таки одолевает организм, истощается весь запас иммунных клеток, которые с ним борются. В этот момент у человека падает защита от инфекций и опухолей, рассказал «Газете.Ru» академик РАН, глава отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По действующей классификации у ВИЧ-инфекции выделяют пять стадий. Первая стадия — инкубация, когда еще проявлений заболевания нет, но вирус уже распространяется в организме. В это время наличие ВИЧ-инфекции могут уже показать некоторые современные тесты ПЦР, но антител еще нет.

Вторая стадия — клинические проявления острой ВИЧ-инфекции. У части пациентов бывает и температура, и боли в горле, и нарушение стула, и сыпь, как при краснухе, увеличение лимфоузлов.

«На этой стадии иммунитет еще сражается с ВИЧ и довольно успешно. Все симптомы, кроме увеличения лимфоузлов, исчезают, человек чувствует себя здоровым. Организм продолжает с вирусом сражаться и на третьей стадии, которую мы называем латентной. В этот период очень активно работают антитела, но постепенно снижается количество CD4-клеток (один из видов Т-лимфоцитов, наиболее важные клетки иммунной системы) — это основная мишень вируса. Он их убивает, но в ответ клеток становится еще больше. В среднем через 11 лет после заражения вирус все-таки одолевает организм, истощается весь запас CD4-клеток, и они становятся уже менее полноценными. В этот момент падает защита от инфекций и опухолей», — рассказал академик.

В этот период, по его словам, вирус постепенно вызывает все более тяжелые поражения, и, когда вызванные им болезни начинают угрожать жизни человека, можно говорить о СПИДе.

«Когда появились первые заболевания, связанные с ослаблением иммунитета, — это стадия 4А. Появляются неопасные для жизни заболевания, мы их не относим к стадии СПИД, — скажем, рецидивирующий кандидоз полости рта. Это еще не СПИД, но уже очевидно нарушение иммунитета. А затем, когда уже вовлекаются внутренние органы, ставится стадия 4Б, и, когда тяжелое поражение, — 4В. Стадии 4Б и 4В сопоставимы со СПИДом», — заключил Покровский.

Подробнее о том, почему в России врачи отказываются от диагноза СПИД, сколько стадий включает эта болезнь, каков портрет россиянина, который рискует заразиться ВИЧ в современной России, и действительно ли появились прорывные препараты от этой болезни, — в интервью Покровского «Газете.Ru».

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