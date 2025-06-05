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Дачников предупредили об опасности пятен на листьях смородины

Агроном Михайлова: пятна на листьях смородины могут быть вызваны грибком
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Pixabay

Дачникам следует обращать внимание на пятна, которые появляются на листьях смородины, потому что они могут сигнализировать о серьезной грибковой болезни. Об этом kp.ru рассказала агроном Светлана Михайлова.

«Антракноз смородины — очень вредоносная зараза. Сильно пораженные кусты теряют до 75-80% урожая», — предупредила агроном.

Она уточнила, что грибок может поражать листья и снижать морозостойкость растения. Болезнь ускоренно развивается во второй половине лета, в дождливую погоду при температуре +21-25°C. Михайлова призвала обращать внимание даже на мелкие изменения на листьях. По ее словам, грибок сохраняется и на опавших листьях в течение зимы, поэтому осенью их нужно собрать и сжечь.

Агроном, биолог Михаил Воробьев до этого говорил, что резкое наступление жары — это стресс для растений. В первую очередь следует защитить те культуры, которые уже высажены в парники, накрыв любыми доступными способами. Он добавил, что в жару можно поливать листья растений, чтобы влага впитывалась не только через корни.

Ранее российских дачников предупредили о грибах, за которые можно попасть в тюрьму.

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