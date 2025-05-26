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Дачникам рассказали как защитить растения от жары

Агроном Воробьев: теплицы в жару следует накрыть полупрозрачным материалом
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Shutterstock

Резкое наступление жары — это стресс для растений. В первую очередь следует защитить те культуры, которые уже высажены в парники, накрыв любыми доступными способами. Такой совет в эфире «Радио 1» дал агроном, биолог Михаил Воробьев.

«Кто-то накидывает укрывной полупрозрачный материал, который частично отражает свет, частично пропускает, делает легкую тень. Кто-то накидывает занавески тюлевые, простыни. Если вообще ничего под руками нет, то можно использовать ветки деревьев с листьями: прислонить их с южной стороны к парнику или к теплице», — сказал эксперт.

Он добавил, что в жару можно поливать листья растений, чтобы влага впитывалась не только через корни.

Председатель общественной организации «Московский союз садоводов», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов до этого объяснил, как защитить садовые растения от тли.

По его словам, если паразитов не очень много, их можно смыть водой из шланга. Для профилактики также подходят любые разрешенные инсектициды и народные средства, например, мыльный раствор.

Ранее дачникам рассказали, как избавиться от колорадского жука.

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