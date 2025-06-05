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Житель Удмуртии изнасиловал 14-летнюю дочь возлюбленной и получил срок

В Удмуртии мужчину осудили за изнасилование дочери сожительницы
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Shutterstock/271 EAK MOTO

Суд в Удмуртии вынес приговор 43-летнему местному жителю, которого обвиняли в надругательстве над 14-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в 2023 году, но решение вынесли только сейчас. По версии следствия, мужчина проживал вместе с возлюбленной. В какой-то момент, употребив спиртные напитки, он изнасиловал дочь партнерши и совершил в ее отношении иные действия сексуального характера.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Нижегородской области женщина обвинила своего 43-ленего возлюбленного в домогательствах в отношении ее восьмилетней дочери. По ее словам, мужчина остался с девочкой наедине с падчерицей и стал трогать ребенка, якобы чтобы облегчить боль в животе. Россиянина задержали.

Ранее иностранец попал в чат с детьми, совращал и шантажировал их фото непристойного характера.

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