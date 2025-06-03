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Эксперт раскрыла несколько схем мошенников с Лабубу

Правозащитница Дуб: мошенники массово обманывают россиян с помощью Лабубу
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Enjoy The Life/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать популярность кукол Лабубу для кражи средств у россиян. Причем это не какие-то принципиально новые схемы – игрушки стали лишь поводом привлечения внимания новых потенциальных жертв, объяснила эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб в беседе с 360.ru.

Специалист подтвердила, что часто злоумышленники используют розыгрыши Лабубу в Telegram как повод завлечь пользователей, а затем воруют у них аккаунты. Принять участие в розыгрыше чаще предлагают с помощью специального бота, а для получения приза просят прислать одноразовый код.

«Этот код на самом деле служит для восстановления доступа к аккаунту. Мошенники заходят в его аккаунт, после чего завершают другие активные сеансы и получают полную власть над вашими данными», — объяснила эксперт.

После этого, по ее словам, схема злоумышленников может идти по нескольким путям – так, они могут начать шантажировать жертву публикацией личной информации и документов. Второй вариант – начать писать всем контактам пользователя от его имени с просьбой перевести средства. Третий вариант обмана – рассылка от имени человека сообщений его контактам о вручении подписки Telegram Premium в подарок.

«Собеседник, ничего не подозревая, чтобы получить ее, вводит личные данные, тем самым тоже попадая в мошенническую цепочку», — заключила правозащитница.

Напомним, до этого аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили Telegram-боты, в которых Лабубу выступает в качестве приманки для фишинга, а также привлечения пользователей в сомнительные схемы. Специалисты также нашли также аккаунты и боты в Telegram, где ведется фейковая продажа игрушек. После перевода денег продавец перестает выходить на связь и средства не получится вернуть.

Ранее игрушки «Лабубу» сравнили по уровню опасности с Хагги Вагги.

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