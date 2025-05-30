«Страшный смысл»: игрушки Лабубу сравнили по уровню опасности с Хагги Вагги

Игрушки «Лабубу» не так опасны для детской психики, как многие другие. Их нельзя сравнивать с Хагги Вагги — эта игрушка олицетворяла монстра, за ней стоял страшный смысл, пугающий ребенка, объяснила НСН детский психолог Ирина Таранова.

В самой игрушке как таковой страшного ничего по сути нет — имеет значение лишь то, какой смысл ребенок в нее вкладывает. В этом свете Хагги Вагги, которую скупали пару лет назад, может быть опасна, так как это визуализация монстра из игры, который одним своим видом напоминал детям что-то жуткое, ассоциировалось с опасностью — например, угрозой, что он может прийти укусить или съесть, пояснила специалист.

«За этой игрушкой стоял целый смысл для ребенка. А за «Лабубу» этой истории нет, это просто игрушка, она может нравиться или нет. Если ребенку кажется, что она жутковата, ее можно будет просто убрать или выкинуть», — добавила Таранова.

Она сравнила это с отношением детей к темноте — кого-то она пугает, а кого-то нет.

Напомним, эпидемиолог, заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко призвал специалистов Российской академии образования (РАО) проверить игрушку «Лабубу», ставшую популярной у детей и взрослых, с точки зрения её влияния на детскую психику. Он заявил, что современные дети всё чаще интересуются «необычными и страшными игрушками», подчеркнув, что без одобрения специалистов такие вещи продавать не должны.

Ранее психолог отреагировала на предложение запретить в России кукол Лабубу.