На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Страшный смысл»: игрушки Лабубу сравнили по уровню опасности с Хагги Вагги

Психолог Таранова: игрушки Лабубу совсем не так опасны, как Хагги Вагги
close
dazdreamz/Shutterstock/FOTODOM

Игрушки «Лабубу» не так опасны для детской психики, как многие другие. Их нельзя сравнивать с Хагги Вагги — эта игрушка олицетворяла монстра, за ней стоял страшный смысл, пугающий ребенка, объяснила НСН детский психолог Ирина Таранова.

В самой игрушке как таковой страшного ничего по сути нет — имеет значение лишь то, какой смысл ребенок в нее вкладывает. В этом свете Хагги Вагги, которую скупали пару лет назад, может быть опасна, так как это визуализация монстра из игры, который одним своим видом напоминал детям что-то жуткое, ассоциировалось с опасностью — например, угрозой, что он может прийти укусить или съесть, пояснила специалист.

«За этой игрушкой стоял целый смысл для ребенка. А за «Лабубу» этой истории нет, это просто игрушка, она может нравиться или нет. Если ребенку кажется, что она жутковата, ее можно будет просто убрать или выкинуть», — добавила Таранова.

Она сравнила это с отношением детей к темноте — кого-то она пугает, а кого-то нет.

Напомним, эпидемиолог, заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко призвал специалистов Российской академии образования (РАО) проверить игрушку «Лабубу», ставшую популярной у детей и взрослых, с точки зрения её влияния на детскую психику. Он заявил, что современные дети всё чаще интересуются «необычными и страшными игрушками», подчеркнув, что без одобрения специалистов такие вещи продавать не должны.

Ранее психолог отреагировала на предложение запретить в России кукол Лабубу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами