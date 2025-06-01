РАО оценит влияние популярной игрушки «Лабубу» на психику ребенка

Председатель научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям Российской академии образования, академик Российской академии образования (РАО) Александр Савенков сообщил агентству ТАСС о планах провести экспертизу популярной игрушки «Лабубу».

По словам Савенкова, специалисты тщательно изучат куклу и оценят ее по психолого-педагогическим критериям. Это поможет понять, можно ли допустить игрушку к следующему этапу проверки – на «полигоне детских игрушек».

Как рассказал академик, эксперт в первую очередь подробно опишет игровой объект, а также оценит его социальную, психологическую и физическую безопасность.

«Если игрушка будет признана опасной, на этом ее экспертиза закончится. Если этот барьер игрушка преодолевает, то дальше ее выпускают на «полигон детских игрушек», где с ней будут играть дети, а эксперты - внимательно наблюдать за процессом, в том числе за тем, как объект воздействует на когнитивную, психосоциальную и психофизическую сферы личности ребенка», — сказал Савенков.

Он отметил, что обязательно будет оцениваться соответствие игрушки российской культуре, возрастным особенностям детей, заявленным производителями, ее образовательная ценность и другие параметры. Савенков уточнил, что РАО не может запретить продажу игр или игрушек, но может предоставить экспертные рекомендации.

«Лабубу» — это пушистая кукла с заячьими ушами, придуманная дизайнером и писателем Луном Цзяшэном из Гонконга. В 2015 году он начал серию рассказов под названием The Monsters, вдохновленных скандинавской мифологией. В 2019 году Лун подписал соглашение с китайской компанией Pop Mart, которая начала выпускать куклы по его мотивам. «Лабубу» мгновенно стал популярным. Сейчас его можно найти более чем в 300 вариантах цветов, форм и размеров. Эти игрушки стали объектом коллекционирования. Некоторые из них продаются в закрытых коробках, где нельзя выбрать цвет, что добавляет элемент сюрприза.

Ранее игрушки «Лабубу» сравнили по уровню опасности с Хагги Вагги.