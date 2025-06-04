В Брянской области обнаружили пластид и блоки управления украинского производства

В Брянской области в районе деревни Микишево из схрона изъяли 13 кг пластида и блоки управления украинского производства. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Бастрыкин также добавил, что сотрудниками СК были установлены места установки трех взрывных устройств на мосту в Брянской области, их мощность составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Глава российского ведомства добавил, что устройства, заложенные на железной дороге под мост в Брянском районе, имеют украинское происхождение.

«Участвующими в осмотре специалистами-пиротехниками установлено, что способом приведения в действие взрывного устройства являются блоки управления ЛОРа», — сообщил он.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты. При этом в первом регионе часть переправы рухнула на расположенные под ней железнодорожные пути, из-за чего произошло крушение пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

Ранее Путин попросил доложить о результатах расследования взрывов в Брянской и Курской областях.