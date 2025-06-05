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Россиянам хотят возвращать часть средств за путевки в детский лагерь

Депутат Миронов: нужно возвращать россиянам часть средств за детские путевки
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Unsplash

Россиянам предложили возвращать часть средств за путевки в детские летние лагеря с помощью механизма налогового вычета. Соответствующую инициативу в Госдуме рассмотрят в ближайшее время, сообщил 360.ru один из авторов законопроекта, председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Документом предлагается расширить сферы применения налогового вычета, добавив к медицине, образованию и приобретению жилья детский отдых. Распространить эту меру планируется на детей, которых родители отправляют в лагеря, на турбазы и в дома отдыха.

Предложение о возможности компенсировать затраты на детский отдых Миронов объяснил тем, что эта услуга подорожала почти на 30% по сравнению с 2024 годом. Сегодня в среднем путевки обходятся гражданам в 70 тыс. рублей, в некоторых местах цены достигают 100 тыс. рублей. Повышение стоимости в отрасли объясняют ростом затрат на продукты, ЖКУ и зарплаты сотрудников на фоне инфляции, напомнил парламентарий.

Депутаты также напомнили о предложении запустить программу «Лето-2025», по которой россияне смогли бы вернуть до 25 тыс. рублей от стоимости семейного тура или путевки в лагерь. Решение о реализации этой идеи пока так и не приняли.

Напомним, в прошлом году путевки в детские лагеря подскочили в цене на 15-30%. Также значительно подорожал транспорт, с помощью которого дети добираются до мест отдыха. Так, стоимость ж/д билетов подскочила на 15-20%, авиаперелеты подорожали на 20-30%, автобусы — на 30-40%.

В этом году отправить детей в летний лагерь планируют 41% опрошенных россиян. Большинство участников опроса хотят отправить детей на смену продолжительностью в две недели. Интересно, что 40% россиян считают главной целью летнего лагеря времяпрепровождение детей без гаджетов (40%), на втором месте — оздоровление (25%). На третьем месте стоит умение адаптироваться в новых условиях (10%).

Ранее эксперты объяснили, как подготовить ребенка к отдыху в детском лагере.

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