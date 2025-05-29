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Стало известно, сколько россиян отправят детей в летний лагерь

Более 40% опрошенных россиян отправят детей в летний лагерь
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K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина (41%) опрошенных россиян собираются отправить детей в летний лагерь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

20% опрошенных уже выбрали место для отдыха детей и внесли предоплату. Планируют организованный отдых для детей в этом году, но пока не выбрали место еще 21% участников опроса. 33,44% респондентов не собирается отправлять детей в летние лагеря. Не определились с планами 20%. Около 5% затруднились с ответом.

Большинство участников опроса хотят отправить детей на смену продолжительностью в две недели, так ответили 39% участников опроса. Смену продолжительностью в три недели выбрали 32% респондентов, еще 16% считают идеальным смену в четыре недели. 5% отдали предпочтение короткой сменой в одну неделю, 7% затруднились с ответом.

Более 42% участников опроса готовы заплатить не более 30 тыс. рублей за отдых ребенка. 26% готовы отдать не более 50 тыс. рублей. Еще 8% намерены заплатить 70 тыс. рублей, 7% — не более 100 тыс. рублей. Только 5% готовы выложить свыше 100 тыс. рублей. 8% затруднились с ответом.

В свободной форме россияне отметили, что считают справедливым бесплатный отдых для детей.

40% опрошенных считают главной целью летнего лагеря времяпрепровождение детей без гаджетов (40%), на втором месте — оздоровление (25%). На третьем месте стоит умение адаптироваться в новых условиях (10%). За спортивные каникулы выступили 8% респондентов, еще 5% считают важным новые знакомства, по 3% голосов набрали образовательные программы детского отдыха, каникулы с актерским уклоном и изучение иностранных языков.

В опросе приняли участие 1,9 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на детский досуг летом.

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