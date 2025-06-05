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Телеведущему во время прямого эфира с дерматологом сообщили, что у него рак кожи

Daily Mail: в США телеведущий в прямом эфире узнал, что у него рак кожи
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Fox News

В США телеведущему во время прямого эфира с дерматологом сообщили, что у него рак кожи, пишет Daily Mail.

Майк Джеррик, ведущий утренней программы Good Day Philadelphia на телеканале Fox News, в прямом эфире общался с приглашенной гостьей — дерматологом Джоанной Уокер из Центра меланомы Тары Миллер при Пенсильванском университете. Во время разговора о профилактике рака кожи специалист обратила внимание на небольшое пятно на руке собеседника и решила осмотреть его более внимательно.

После краткого осмотра Уокер сообщила Джеррику, что у него «все признаки» базальноклеточного рака кожи — самого распространенного и медленнорастущего типа этого заболевания. Хотя новость стала для ведущего полной неожиданностью, врач сразу успокоила его, подчеркнув, что это один из самых легко поддающихся лечению видов рака и что опухоль пока не распространилась на другие участки тела.

Джеррик был ошеломлен услышанным и с удивлением спросил, как именно будет удалено образование. Когда Уокер объяснила, что потребуется хирургическое вмешательство — разрез и наложение швов — Майк несколько раз переспросил, действительно ли все это необходимо.

Уже в ближайшее время у мужчины запланировано удаление новообразования. Сам он относится к ситуации с юмором и уверен, что вскоре вернется к нормальной жизни.

«Со мной все будет в порядке», — уверен Майк.

Ранее покалывание в руке у девушки оказалось симптомом редкого рака.

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