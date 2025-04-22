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Покалывание в руке у девушки оказалось симптомом редкого рака

El Español: В США девушке с покалыванием в руке диагностировали саркому
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fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

В США 19-летняя девушка обратилась к врачам с жалобами на странное покалывание и боль в руке — как выяснилось позже, эти симптомы были первыми признаками редкой и агрессивной формы рака. Об этом медицинском прецеденте сообщило издание El Español.

По словам девушки, все началось с колющей боли в пальцах и предплечье без видимых причин. Сначала она заподозрила синдром запястного канала, однако боль становилась все интенсивнее, а со временем к ней добавились новые симптомы: отек руки, появление шишки в области локтя и быстрая потеря веса. Позже она полностью утратила способность двигать рукой.

Поначалу врачи связывали жалобы пациентки со стрессом, но последующее МРТ выявило серьезное заболевание — саркому третьей стадии. Несмотря на попытки лечения, рак рецидивировал несколько раз, и врачам пришлось частично ампутировать руку, чтобы остановить его распространение.

Саркома — это редкий и агрессивный тип злокачественных опухолей, которые могут развиваться в мышцах, костях, хрящах и других мягких тканях. В отличие от более распространенных карцином, поражающих эпителиальные ткани, саркомы могут появляться в любом месте тела и развиваться в любом возрасте. Некоторые подвиды, такие как остеосаркома (так называемый «рак костей»), чаще встречаются у подростков и молодых людей.

Главная опасность сарком заключается в их скрытности: на ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно, и диагноз ставится уже на поздних этапах, когда лечение становится значительно сложнее. Всего насчитывается около 50 подтипов сарком, и каждый из них требует особого подхода.

Ранее ученые узнали, как кишечные бактерии могут бороться с раком.

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