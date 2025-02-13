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Сотрудника колонии в Рязани заподозрили в продаже телефонов заключенным

SHOT: один из начальников рязанской колонии продавал заключенным телефоны
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Telegram-канал «SHOT»

Один из начальников колонии в Рязанской области наладил бизнес в ИК, где он работал. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-5 по Рязанской области Константин Алешин с 2023 года собирал деньги с заключенных, которым за это привозил мобильные телефоны. Одному из заключенных он привез сразу восемь гаджетов стоимостью по пять тысяч рублей. Но в целом Алешин провозил в колонию смартфоны разных ценовых сегментов.

Сейчас в деле сотрудника колонии имеется три эпизода, по которым он взял с осужденных в общей сложности более 100 тысяч рублей. Проверяется его причастность к еще нескольким взяткам на территории исправительной колонии.

В январе начальник одной из исправительных колоний в Саратовской области стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о превышении полномочий.

Ранее в Свердловской области возбудили 17 дел против инспектора СИЗО, продававшего сигареты заключенным.

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