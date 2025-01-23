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В Саратовской области задержали начальника исправительной колонии

СК: начальника колонии в Саратовской области заподозрили в превышении полномочий
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Антон Денисов/РИА Новости

Начальник одной из исправительных колоний в Саратовской области стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о превышении полномочий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета РФ.

В заявлении уточняется, что дело было возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ.

«Следователями <...> подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК (Уголовно-процессуального кодекса. — «Газета.Ru») РФ», — рассказали в ведомстве.

Другие подробности в пресс-службе не уточнили.

В правоохранительных органах журналистам сообщили, что фигурантом является начальник исправительной колонии №10. На сайте учреждения указано, что его работой руководит Андрей Бовкуненко.

23 января Telegram-канал «Че по Ростову» сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении начальника управления социальной защиты города Батайск Сергея Завгороднего. Ему вменяют сразу три эпизода.

По информации журналистов, чиновник не учитывал мнение комиссии при принятии решений о предоставлении выплат гражданам и назначал их лицам, не имевшим на это права. В результате бюджету РФ был нанесен ущерб в размере около 4,9 млн рублей.

Ранее в Свердловской области возбудили 17 дел против инспектора СИЗО, продававшего сигареты заключенным.

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