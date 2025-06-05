В Совфеде назвали причину отказа молодежи переезжать в российские села

Матвиенко: российская молодежь отказывается переезжать в села, где нет интернета

Российская молодежь отказывается переезжать в села, где отсутствует хороший интернет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления на форуме тружеников села, передает ТАСС.

Она отметила, что в современном мире жизнь без интернета можно сравнить с жизнью без электричества.

Спикер Совфеда напомнила, что сегодня многие государственные, банковские сервисы переведены в режим онлайн. Она призвала Минцифры активнее решать проблему с обеспечением российских сел высокоскоростным интернетом.

В Совфеде рассчитывают на то, что уже к 2030 году все населенные пункты с численностью от 100 человек будут обеспечены высокоскоростным интернетом, добавила Матвиенко.

В марте этого года Матвиенко призвала сократить прием региональных абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в течение пяти лет. Сенатор отметила, что учебные заведения перечисленных городов «стали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве российскому рынку труда.

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