Россияне рассказали о причинах гордости за свою малую Родину

В Москве отметили важность для россиян чувства уважения к местным властям

Большинство россиян (58%) испытывают гордость за развитие своих населенных пунктов. Об этом во время II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Социолог отметил, что среди молодых россиян ситуацией в своем городе или селе гордятся 63%.

При этом Валерий Федоров подчеркнул, что 60% опрошенных согласны с утверждением «Я не просто люблю свой город или село, а стараюсь что-то сделать для него.

Отвечая на вопрос, каким респонденты видят идеального главу города, поселка или села, 55% назвали важными такие качества, как честность и неподкупность, добавил глава ВЦИОМ.

Директор департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына констатировала, что местная власть остается самой близкой к людям, и от ее эффективности сегодня зависит работа всех ветвей государственной власти.

Она напомнила, что 5 марта Госдума РФ приняла обновленный федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

При его подготовке Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) провела тщательную работу в каждом субъекте страны, сообщила Кислицина.

Говоря о концепции обновленного Федерального закона о местном самоуправлении, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин отметил, что главы муниципальных образований всегда находятся на передовой в общении с жителями.

«Это важнейший мост между гражданским обществом и государственной властью. Этим, собственно, мы с вами руководствуемся, работая над новым законом о местном самоуправлении», — добавил парламентарий.

Политолог и эксперт ЭИСИ Александр Рудаков отметил, что обновленный закон о местном самоуправлении поможет усилить доверие к органам местного самоуправления, «что в конечном итоге укрепит страну».

Форум «Малая Родина — сила России» состоялся в Национальном центре «Россия». Его организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Опрос ВЦИОМ «Восприятие местной ситуации и муниципальной власти» прошел в апреле в виде телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 респондентов.