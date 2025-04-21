Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали о причинах гордости за свою малую Родину

В Москве отметили важность для россиян чувства уважения к местным властям
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Большинство россиян (58%) испытывают гордость за развитие своих населенных пунктов. Об этом во время II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Социолог отметил, что среди молодых россиян ситуацией в своем городе или селе гордятся 63%.

При этом Валерий Федоров подчеркнул, что 60% опрошенных согласны с утверждением «Я не просто люблю свой город или село, а стараюсь что-то сделать для него.
Отвечая на вопрос, каким респонденты видят идеального главу города, поселка или села, 55% назвали важными такие качества, как честность и неподкупность, добавил глава ВЦИОМ.

Директор департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына констатировала, что местная власть остается самой близкой к людям, и от ее эффективности сегодня зависит работа всех ветвей государственной власти.

Она напомнила, что 5 марта Госдума РФ приняла обновленный федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

При его подготовке Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) провела тщательную работу в каждом субъекте страны, сообщила Кислицина.
Говоря о концепции обновленного Федерального закона о местном самоуправлении, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин отметил, что главы муниципальных образований всегда находятся на передовой в общении с жителями.

«Это важнейший мост между гражданским обществом и государственной властью. Этим, собственно, мы с вами руководствуемся, работая над новым законом о местном самоуправлении», — добавил парламентарий.

Политолог и эксперт ЭИСИ Александр Рудаков отметил, что обновленный закон о местном самоуправлении поможет усилить доверие к органам местного самоуправления, «что в конечном итоге укрепит страну».

Форум «Малая Родина — сила России» состоялся в Национальном центре «Россия». Его организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Опрос ВЦИОМ «Восприятие местной ситуации и муниципальной власти» прошел в апреле в виде телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 респондентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами