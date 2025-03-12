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Клишас прокомментировал слова Матвиенко о приеме студентов в вузы Москвы

Клишас: Матвиенко не предлагала ограничивать права абитуриентов из регионов РФ
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ничего не говорила про ограничение права людей на поступление в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, заявил в своем Telegram-канале глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет. <...> В. И. Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы», — написал сенатор.

Он уточнил, что на совещании шло обсуждение эффективности текущей системы приема в высшие учебные заведения.

12 марта Матвиенко призвала сократить прием региональных абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в течение пяти лет. Она отметила, что учебные заведения перечисленных городов «стали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве российскому рынку труда. Спикер Совфеда добавила, что часть региональных студентов, отучившись в Москве, не смогла после выпуска найти работу по специальности.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не все поддержали идею Матвиенко.

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