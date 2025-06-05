Во Франции энергокомпанию впервые судят по обвинению в «гринвошинге»

Суд во Франции рассмотрит дело энергокомпании TotalEnergies, которую обвинили в ложных обещаниях о переходе к возобновляемым источникам энергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Сообщается, что в центре внимания будет находиться рекламная кампания 2021 года, в которой было заявлено о намерении к 2050 году достигнуть нулевого уровня выбросов углерода.

По данным источника, экологические организации Les amis de la Terre («Друзья Земли»), Notre affaire a tous («Наше общее дело») и Greenpeace обвинили энергокомпанию в так называемом гринвошинге — маркетинговом ходе, при котором созданный экологический имидж бренда не соответствует действительности. Активисты утверждают, что деятельность TotalEnergies по-прежнему основана на использовании ископаемого топлива.

В свою очередь в руководстве компании намерены оспорить обвинение в суде. Сообщается, что суд должен вынести решение осенью.

В 2022 году в Бельгии начались акции против использования ископаемого топлива, где активисты стали блокировать объекты компании TotalEnergies.

Ранее стало известно, что активисты мотивируют нефтегазовых гигантов на «зеленый разворот».