В Бельгии начались акции против использования ископаемого топлива в объектах TotalEnergies

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В Бельгии начались акции против использования ископаемого топлива, где активисты стали блокировать объекты компании TotalEnergies. Об этом в Twitter написали организаторы протестов коалиция CodeRouge (Красный код).

«Акция началась, сейчас сотни граждан из коалиции «Красный код» направляются к объектам компании TotalEnergies. Наша акция гражданского неповиновения направлена на то, чтобы вытеснить ископаемое топливо в энергетике», — отметили в публикации.

По словам официального представителя организации Клоэ Миколайчак, граждане обеспокоены климатической, социальной и гуманитарной катастрофой, которые случились из-за деятельности таких компаний как TotalEnergies. Кроме того, компания получает большие деньги на фоне различных кризисов, в то время как многие семьи не знают, смогут ли они оплачивать счета.

Она добавила, что акционеры TotalEnergies должны получить дивиденды на €2,6 млрд. Однако энергокомпании должны финансировать проекты, которые позволят уйти от зависимости от ископаемого топлива.

В начале октября один из реакторов расположенной в Бельгии атомной электростанции «Tihange-2» незапланированно отключился, причины остановки выясняются.

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