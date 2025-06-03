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Россияне ответили, в каком формате они предпочитают отдыхать

«КП»: 57% россиян предпочитают отдыхать в формате «все включено»
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Depositphotos

Более половины (57%) россиян предпочитают отдыхать в формате «все включено», чтобы еда, алкоголь и развлечения были доступны круглосуточно. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,7 тыс. человек.

Они уточнили, что это позволяет им избежать непредвиденных трат. По их мнению, это намного выгоднее, чем питаться индивидуально в кафе и ресторанах.

«С детьми всегда ездим по системе «все включено». Вот если одни, то можно оплатить в отеле только завтраки, а так питаться в городе», — сказала участница опроса.

17% опрошенных выбирают отдых в отеле только с завтраками. Они отметили, что это позволяет не быть привязанными к отелю, особенно если поездка проходит активно.

20% респондентов ответили, что во время отпуска предпочитают снимать квартиру. 13% из них готовят еду самостоятельно, 8% — едят в кафе.

Оставшиеся 5% выбирали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что оплачивают в отеле полупансион или берут путевку без питания.

Специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая до этого говорила, что большое количество еды на тарелке, вынос продуктов из ресторана и пренебрежительное отношение к персоналу являются самыми распространенными ошибками туристов, которые проживают в отелях с системой «все включено».

Ранее стало известно, куда россияне отправятся на отдых в июне.

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