Россияне ответили, в каком формате они предпочитают отдыхать

Более половины (57%) россиян предпочитают отдыхать в формате «все включено», чтобы еда, алкоголь и развлечения были доступны круглосуточно. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,7 тыс. человек.

Они уточнили, что это позволяет им избежать непредвиденных трат. По их мнению, это намного выгоднее, чем питаться индивидуально в кафе и ресторанах.

«С детьми всегда ездим по системе «все включено». Вот если одни, то можно оплатить в отеле только завтраки, а так питаться в городе», — сказала участница опроса.

17% опрошенных выбирают отдых в отеле только с завтраками. Они отметили, что это позволяет не быть привязанными к отелю, особенно если поездка проходит активно.

20% респондентов ответили, что во время отпуска предпочитают снимать квартиру. 13% из них готовят еду самостоятельно, 8% — едят в кафе.

Оставшиеся 5% выбирали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что оплачивают в отеле полупансион или берут путевку без питания.

Специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая до этого говорила, что большое количество еды на тарелке, вынос продуктов из ресторана и пренебрежительное отношение к персоналу являются самыми распространенными ошибками туристов, которые проживают в отелях с системой «все включено».

Ранее стало известно, куда россияне отправятся на отдых в июне.