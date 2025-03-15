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Умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин

Замдиректора центра Боткина хирург Бедин умер после продолжительной болезни
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Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина

На 61-м году жизни после продолжительной болезни умер заместитель директора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина, профессор, хирург Владимир Бедин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр.

«С величайшем прискорбием сообщаем, что скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С.П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин», — сказали в научно-клиническом центре.

В медучреждении отметили, что уход из жизни Бедина — это огромная утрата не только для медицины, «но и для всех, кто имел счастье знать этого выдающегося хирурга».

В центре добавили, что жизнь хирурга «была наполнена стремлением помочь людям», Бедин «посвятил себя делу, которое не знало границ».

В феврале на 78-м году жизни скончался выдающийся хирург-онколог, академик РАН Михаил Иванович Давыдов. Об этом сообщил Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.

Ранее не стало российского врача-диетолога Алексея Ковалькова.

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