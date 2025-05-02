Умер академик РАН Святослав Медведев

Академик Российской академии наук (РАН), крупнейший советский и российский ученый в области исследований мозга Святослав Медведев умер в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на академика Российской академии образования (РАО) Татьяну Черниговскую.

«Большая беда: скончался наш друг и коллега, большой ученый — Святослав Всеволодович Медведев... Светлая память!» — сказала Черниговская.

Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Он был сыном выдающегося нейрофизиолога и академика Натальи Бехтеревой, занимавшейся разработкой методов восстановления памяти. С 1991 по 2017 год он возглавлял Институт мозга человека РАН, где основал и руководил первой в России лабораторией позитронно-эмиссионной томографии.

Кроме того, ученый руководил проектом, посвященным изучению медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях. В 2021 году, на встрече с Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо, он сообщил о первых научных подтверждениях феномена «тукдам» — состояния посмертной медитации, в котором, по буддийским представлениям, могут пребывать монахи.

Ранее умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин.