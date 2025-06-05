В Домодедово опровергли информацию о массовом переносе рейсов в Пулково

В пресс-службе аэропорта Домодедово опровергли информацию о массовом переносе рейсов в петербургский аэропорт Пулково. Об этом сообщает ТАСС.

«Московский аэропорт Домодедово поддерживает постоянный диалог с авиакомпаниями и высоко ценит устойчивое партнерство. Информация о массовом переносе рейсов не соответствует действительности — все операционные решения принимаются в рабочем порядке», — передает слова представителей аэропорта агентство.

В Домодедово подчеркнули, что реализуемые меры подтверждают высокий уровень безопасности в аэропорту, а также его стабильную работу.

5 июня газета «Ведомости» со ссылкой на источники в авиакомпании и аэропорте сообщила о том, что по меньшей мере две иностранные авиакомпании инициировали переговоры о переводе части рейсов из трех аэропортов Москвы (Шереметьево, Внуково и Домодедово) в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Источник в российской авиакомпании сообщил, что переговоры были инициированы иностранными перевозчиками, которые уже отправляют свои самолеты в Пулково и обратно. Среди них якобы были Turkish Airlines.

Ранее в Росавиации прокомментировали работу московских аэропортов.