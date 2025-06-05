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Подросток организовал в Ставрополе экстремистское сообщество

СК РФ: на Ставрополье задержали восемь подростков за экстремизм

В Ставропольском крае задержали восемь подростков за участие в деятельности экстремистского сообщества. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Сообщество организовал один из его членов в ноябре 2024 года.

«В одном из мессенджеров он создал закрытый канал, с помощью которого координировал деятельность по подготовке и совершению преступлений экстремистской направленности», — указали в ведомстве.

По данным следствия, семь 16-летних и один 15-летний подросток планировали совершение нескольких преступлений в отношении лиц, «выделенных ими по национальному признаку», а также рисовали на улицах города изображения запрещенной символики и атрибутику своего сообщества. Координация деятельности «сообщества» велась через закрытый Telegram-канал.

Следователи при поддержке Росгвардии, ФСБ и полиции выявили преступную группу подростков. Семерых из них отправили под стражу, одного — под домашний арест.

До этого группа из 15 подростков избила ветерана боевых действий в Рязани. Дети разбили не способному ходить мужчине колени, а затем сделали то же с женщиной, которая пыталась заступиться за мужчину. Кроме того, бывший военный получил сотрясение мозга и сломал челюсть.

Ранее россиянин избил школьника за подработку до гематомы на голове и перелома копчика.

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