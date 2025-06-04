«Головой об стену»: мужчина избил подростка-раскладчика объявлений до больницы

В Санкт-Петербурге местный житель напал на подростка в подъезде и избил его до сотрясения мозга. Об этом сообщает издание «78.ru».

Инцидент произошел в доме на Первомайской улице в Шушарах 2 июня. По информации СМИ, конфликт возник из-за якобы агрессивного поведения 14-летнего юноши. Школьник разносил по подъездам листовки с экшн-камерой на себе. Часть конфликта попала на видео. На кадрах видно, как несколько жильцов стоят и обсуждают действия подростка. Молодая женщина рассказывает соседям, что юноша, забегая в подъезд, толкнул ее, ее соседку, а также консьержку. Собравшиеся не дают подростку уйти и кого-то ждут. Через некоторое время к ним присоединяется еще один мужчина — по информации издания, родственник одной из женщин на видео. Он спрашивает у «потерпевшей», кто ее обидел, и после того, как она указывает на подростка, накидывается на него с кулаками.

После инцидента школьник позвонил в полицию и отцу. Из подъезда его забирали на скорой. Ему диагностировали множественные ушибы, сотрясение мозга, гематому на голове, а также перелом копчика. Отец пострадавшего написал на нападавшего заявление в полицию.

Ранее в Екатеринбурге мужчина набросился на ребенка с кулаками из-за шума.