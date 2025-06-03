В Саратовской области автомобиль столкнулся с поездом

Прокуратура начала проверку после аварии с машиной и поездом под Саратовом

В Советском районе Саратовской области автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на переезде между станциями Наливная и Урбах. Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время специалисты выясняют детали и причины случившегося. Отмечается, что на движение поездов авария не повлияла.

Накануне сообщалось о схожем происшествии в Ивановской области, где пассажирский рейсовый поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Железнодорожный состав следовал из областного центра в Гаврилов Посад. По предварительной информации, пострадал только водитель грузовика.

13 мая в Нижней Саксонии (Германия) произошло столкновение школьного автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде, трое детей пострадали. Водитель автобуса отделался легкими травмами.

Ранее в Подмосковье столкнулись грузовик и мотоцикл.