Подрыв поезда в Белгородской области не привел к сходу подвижного состава

ТАСС: в Белгородской области подрыв поезда не привел к сходу подвижного состава

Подрыв поезда в Новооскольском округе Белгородской области не привел к сходу подвижного состава. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

«Схода подвижного состава и пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», — отметили в пресс-службе.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Новооскольском округе железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате детонации была повреждена контактная сеть, движение поездов временно прекращено. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Позже в Белгородской области организовали работу оперативного штаба по ликвидации последствий происшествия. В настоящее время на месте взрыва ведутся восстановительные работы. Пригородный поезд №6715 Старый Оскол — Валуйки и пассажирский поезд №392 Валуйки — Курск в результате происшествия были задержаны, добавили в ЮВЖД.

Ранее стало известно о «серьезных» резервах ВСУ для прорыва границы с Белгородской областью.