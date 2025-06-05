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Врачи рассказали, как распознать хроническую почечную недостаточность

Pravda.Ru: тошнота может указывать на хроническую почечную недостаточность
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Сильная усталость и чувство истощения могут быть симптомами хронической почечной недостаточности. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Они уточнили, что в целом недуг может протекать без каких-либо симптомов в течение длительного времени. К характерным признакам специалисты отнесли тошноту, рвоту, спутанность сознания и трудности с концентрацией внимания, отеки, изменения в мочеиспускании, спазмы в нижней части живота, сухость и зуд кожи, а также потерю аппетита и металлический привкус во рту. При появлении этих симптомов важно как можно скорее обратиться к врачу.

«Хроническая почечная недостаточность обычно связана с диабетом и высоким кровяным давлением. Неконтролируемый диабет может привести к повышению уровня сахара в крови (гипергликемии), а постоянно высокий уровень сахара в крови может повредить почки и другие органы», — отметили в сообщении.

Ученые из Центра исследований при Университете Монреаля до этого впервые в мире идентифицировали микроРНК, способную защищать мельчайшие кровеносные сосуды в почках и поддерживать их функцию после тяжелых повреждений. Это открытие может коренным образом изменить подход к ранней диагностике и профилактике хронической почечной недостаточности, которой страдают миллионы людей по всему миру.

Ранее российские ученые нашли самый эффективный способ выявить почечную недостаточность у кошек.

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