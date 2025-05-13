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Российские ученые нашли самый эффективный способ выявить почечную недостаточность у кошек

СПбГУВМ: оценка удельного веса мочи точнее всего выявляет болезни почек у кошек
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Ученые Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ГАУ Северного Зауралья) и Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) установили, что анализ мочи с определением ее удельного веса и оценкой скорости клубочковой фильтрации является ключевым методом для ранней диагностики хронической болезни почек у кошек. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

«Особенность хронических заболеваний почек у кошек заключается в их скрытности – оставшаяся часть нефронов берет на себя функцию погибших клеток, поэтому клинически болезнь долгое время не проявляется. Почки годами могут поддерживать гомеостаз организма даже на фоне серьезных поражений тканей», – пояснила искатель кафедры анатомии и физиологии Государственного аграрного университета Северного Зауралья Надежда Шляпникова.

Проблемы с почками можно выявить несколькими методами: УЗИ, общим и биохимическим анализами крови, а также общим анализом мочи. Ученые проанализировали амбулаторные карты 5087 кошек, всем животным было проведено комплексное обследование.

Оказалось, что УЗИ выявляет отклонения в работе почек в 43,4% случаев. При этом почки животных с хронической почечной недостаточностью имели характерные изменения: небольшой размер, неправильную форму, повышенную эхогенность и сглаженные границы между корковым и мозговым слоями. Результативность анализов крови варьируется от 11 до 19% в зависимости от показателей.

Наиболее точным методом ранней диагностики хронической болезни почек оказалось определение удельного веса мочи. Это исследование показало отклонения и снижение скорости клубочковой фильтрации у 54,8% кошек. Ученые отмечают, что показатели мочи реагируют быстрее, чем другие биологические жидкости организма, что делает анализ мочи незаменимым при определении прогрессирования или ремиссии заболеваний мочевыводящей системы.

«Наше исследование показало необходимость комплексного подхода к диагностике заболеваний почек у кошек. Однако именно анализ мочи с определением ее удельного веса и оценкой скорости клубочковой фильтрации является ключевым методом для ранней диагностики хронической болезни почек. Раннее выявление и своевременно начатое лечение могут значительно замедлить прогрессирование заболевания и продлить жизнь животного», – подчеркнул доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии животных СПбГУВМ Михаил Щипакин.

Ученые рекомендуют владельцам кошек обращать внимание на такие признаки, как повышенная жажда, изменение объема и частоты мочеиспускания, потеря аппетита и веса, и при их появлении незамедлительно обращаться к ветеринарному врачу для проведения комплексного обследования с обязательным анализом мочи.

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