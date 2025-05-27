Разработан метод ранней диагностики почечной недостаточности

Ученые из Центра исследований при Университете Монреаля впервые в мире идентифицировали микроРНК, способную защищать мельчайшие кровеносные сосуды в почках и поддерживать их функцию после тяжелых повреждений. Это открытие может коренным образом изменить подход к ранней диагностике и профилактике хронической почечной недостаточности, которой страдают миллионы людей по всему миру. Работа опубликована в журнале JCI Insight.

Почки пронизаны миллионами перитубулярных капилляров, отвечающих за фильтрацию отходов, а также транспорт кислорода и питательных веществ. Их потеря является решающим признаком развития хронической почечной недостаточности.

«Если у пациента после трансплантации резко ухудшается функция почек, это ставит под угрозу выживание пересаженного органа», — объяснил профессор Мари-Жозе Эбер, нефролог и один из авторов исследования.

Исследователи обратили внимание на микроРНК miR-423-5p как на перспективный биомаркер для оценки здоровья микрососудов в почках. Ранее надежного способа мониторинга состояния этих сосудов не существовало.

Новый биомаркер позволит врачам гораздо раньше диагностировать ухудшение состояния сосудов, особенно у пациентов из группы риска — пожилых людей или перенесших операции с временным прекращением кровотока, включая пересадки органов и кардиохирургию.

Впервые изменения уровня miR-423-5p были зафиксированы в крови мышей с острой почечной недостаточностью. Затем результаты подтвердились на 51 пациенте после трансплантации почки из биобанка CHUM.

Но наиболее впечатляющим стало то, что инъекция этой микроРНК позволила сохранить капилляры и снизить степень повреждения почек у мышей. Ученые уже рассматривают возможности клинического применения, в том числе в ходе пересадок, а также ищут способы безопасной доставки микроРНК в орган без инъекций.

Открытие может быть полезно и при других заболеваниях, связанных с утратой мелких сосудов — например, при сердечной или дыхательной недостаточности, а также некоторых нейродегенеративных расстройствах. Это связано с тем, что деградация сосудистой сети часто сопровождает процессы старения.

По словам профессора Эбер, исследование может дать толчок к созданию тестов и новых методов терапии, применимых во многих медицинских областях.

Теперь ученые сосредоточены на разработке методов доставки микроРНК в почки, а также на исследовании, как уже применяемые после трансплантации препараты влияют на здоровье микрососудов.

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