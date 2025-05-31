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Хинштейн раскрыл данные о пропавших жителях Курской области после вторжения ВСУ

Хинштейн: почти 1,3 тыс. пропавших жителей Курской области удалось найти
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Semyon Prudiy/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области удалось установить местонахождение 1290 человек, которые ранее считались пропавшими после военных действий на приграничной территории. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, еще о примерном местонахождении 421 жителя появилась достоверная информация.

Однако судьба 576 человек остается неизвестной. Хинштейн подчеркнул, что эти цифры являются результатом анализа данных из различных официальных источников и ведомств. Он также отметил, что среди пропавших числятся и дети — в розыске находятся четверо несовершеннолетних.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что с начала мая 92 мирных жителя региона получили ранения из-за атак ВСУ. По словам главы региона, власти продолжают укреплять защиту приграничных территорий. Для этого дополнительно выделено 100 млн рублей на средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее военблогер раскрыл число пропавших без вести военных ВСУ.

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