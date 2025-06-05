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В Екатеринбурге задержали третьего сотрудника агентства Ura.ru

ТАСС: задержан третий сотрудник свердловской редакции Ura.ru
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Telegram-канал «URA.RU»

Правоохранители задержали третьего сотрудника свердловской редакции издания Ura.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации агентства, задержан журналист издания Сергей Бодров. Его подозревают в незаконном использовании персональных данных, которые приобретались редакцией у силовиков.

«Задержан журналист Ura.ru Сергей Бодров. Сейчас его доставляют на допрос. Он подозревается в незаконном использовании персональных данных, которые приобретались редакцией Ura.ru у силовиков», — поделился собеседник агентства.

Помимо Бодрова задержаны редактор издания в Екатеринбурге Денис Аллаяров и журналистка Анна Салымская. Всем задержанным может грозить возбуждение уголовного дела по ст. 272.1 УК РФ.

Утром 5 июня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге начались обыски. Сначала об этом сообщили журналисты ТАСС, позже информацию подтвердили представители самого агентства.

Ранее в Иваново следователи провели обыски в редакции телеканала «Барс».

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Обыски в Ura.ru
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