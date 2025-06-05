В Екатеринбурге задержали третьего сотрудника агентства Ura.ru

Правоохранители задержали третьего сотрудника свердловской редакции издания Ura.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации агентства, задержан журналист издания Сергей Бодров. Его подозревают в незаконном использовании персональных данных, которые приобретались редакцией у силовиков.

«Задержан журналист Ura.ru Сергей Бодров. Сейчас его доставляют на допрос. Он подозревается в незаконном использовании персональных данных, которые приобретались редакцией Ura.ru у силовиков», — поделился собеседник агентства.

Помимо Бодрова задержаны редактор издания в Екатеринбурге Денис Аллаяров и журналистка Анна Салымская. Всем задержанным может грозить возбуждение уголовного дела по ст. 272.1 УК РФ.

Утром 5 июня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге начались обыски. Сначала об этом сообщили журналисты ТАСС, позже информацию подтвердили представители самого агентства.

Ранее в Иваново следователи провели обыски в редакции телеканала «Барс».