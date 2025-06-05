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Названы правила, которые помогут избежать нашествия пауков в доме

Pravda.Ru: проветривание поможет избежать нашествия пауков в доме
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Shutterstock

Регулярная уборка, особенно в углах и под мебелью, поможет избежать нашествия пауков в доме. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, важно контролировать влажность в помещениях и регулярно проветривать их, а также чистить источники света от насекомых. В серьезных случаях поможет профессиональная борьба с пауками.

Специалисты отметили, что в целом пауки в доме могут приносить пользу, потому что они являются естественными защитниками от вредных насекомых. Так, они поедают комаров, тараканов, моль и других вредителей.

«Если паук сплел паутину, скорее всего, он делает это в месте скопления насекомых. Так что его присутствие может спасти вас от более серьезных проблем», — отметили в сообщении.

Группа исследователей из Университета Байройта до этого впервые успешно использовала систему редактирования генов CRISPR-Cas9 на пауках. В результате генной модификации пауки начали производить шелк с красной флуоресценцией. По их словам, это открывает новые горизонты для материаловедения.

Ранее россиян призвали сдать в зоопарки своих змей, моржей и медведей.

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