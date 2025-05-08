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Ученые впервые отредактировали геном пауков и получили шелк, светящийся красным

ACI: пауков научили производить красный светящийся шелк
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Depositphotos

Группа исследователей из Университета Байройта впервые успешно использовала систему редактирования генов CRISPR-Cas9 на пауках. В результате генной модификации пауки начали производить шелк с красной флуоресценцией. Работа опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition (ACI).

Паучий шелк давно считается одним из самых выдающихся природных материалов: он легкий, эластичный, биоразлагаемый и при этом невероятно прочный. Особенно прочна так называемая нить торможения (dragline thread), которую пауки используют для перемещения. Управление формированием этого волокна прямо в теле животного открывает путь к созданию новых, функционально улучшенных видов шелка.

С помощью генной инженерии ученые внедрили в геном пауков последовательность, кодирующую красный флуоресцентный белок (mRFP). Впрыскивание раствора с компонентами CRISPR-Cas9 и нужным геном проводилось в неоплодотворенные яйца, после чего самки спаривались с самцами. У потомства, как показал анализ, нити шелка светились красным — признак того, что внедрение гена прошло успешно.

«Мы впервые в мире показали, что в шелковые белки пауков можно встраивать заданную последовательность при помощи CRISPR», — объяснил профессор Томас Шайбель, руководитель исследования. — «Это открывает новые горизонты для материаловедения. В будущем можно будет, к примеру, еще больше повысить прочность паучьего шелка или наделить его новыми функциями».

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