Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали использовать нейросети для поиска хорошей работы

HR-эксперт Абгарян: нейросети помогают россиянам найти хорошую работу
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Нейросети могут оказать россиянам помощь в поиске хорошей работы, если научиться их грамотно использовать. В том числе они могут составить резюме, найти желаемую вакансию, помочь в прохождении собеседования, объяснила RT операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

Эксперт посоветовала не доверять искусственному интеллекту написание резюме с нуля, отметив, что гораздо эффективнее будет отдать ему на доработку уже подготовленную основу. ИИ может улучшить структуру документа, убрать орфографические ошибки и опечатки, адаптировать резюме в более формальный вид.

«Однако нейросеть ограничена в понимании контекста, в котором будет использоваться резюме, и может упустить тонкие нюансы, важные для конкретной позиции. Поэтому доработка фактуры вручную точно будет кстати», — отметила Абгарян.

Чаще всего работодатели на первичном отборе соискателей применяют ATS (Applicant tracking system) – эта программа отсеивает 75% заявок на вакансию и определяет, какое резюме в итоге дойдет до рекрутеров. Причем кандидаты могут повысить свои шансы быть замеченными системой. Для этого помогает сохранение резюме в PDF-формате, использование подзаголовков в тексте, ключевых слов, присутствующих в описании вакансий, а также упоминание терминов без аббревиатур.

Список подходящих вакансий можно значительно сократить, используя нейросети – в запросе следует подробно описать свои навыки и опыт. Такая практика, по мнению специалиста, помогает понять рынок и четко обозначить вектор поиска.

Также ИИ поможет выстроить диалог для собеседования – для этого нужно попросить его задать типовые вопросы, предусматривая разные варианты исхода разговора, заключила эксперт.

Напомним, до этого HR-директор Института AIRI Мария Звонарева в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что соискатели, обладающие навыками работы с различными инструментами искусственного интеллекта и интегрирующие их в свою деятельность, получают больше возможностей на рынке труда. Так, например, при составлении резюме или описании вакансии искусственный интеллект может быть полезен как младший специалист, которому важно качественно поставить задачу, подробно объяснить ему техническое задание, проверить и адаптировать результат для финального варианта.

Ранее эксперт рассказала, как нейросети изменили процесс трудоустройства в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами