Эксперт рассказала, как нейросети изменили процесс трудоустройства в России

В эпоху непрерывного развития технологий искусственный интеллект (ИИ) становится все более востребованным в процессе трудоустройства на работу. Несмотря на очевидные преимущества, злоупотребление ИИ в этом вопросе может привести к нежелательным последствиям как для соискателей, так и для работодателей, рассказала «Газете.Ru» Ирина Пак, HR-директор логистического оператора NC Logistic.

«При поиске работы искусственный интеллект помогает пройти весь путь от оптимизации резюме до подготовки к собеседованию и существенно повысить шансы соискателя. ИИ-инструменты анализируют требования вакансий и помогают адаптировать резюме и сопроводительные письма под конкретные запросы работодателей, выявляя необходимые ключевые навыки и опыт. Это позволяет обойти фильтры ATS (Applicant Tracking Systems) — систем отслеживания кандидатов, которые зачастую автоматически отсеивают резюме, не соответствующие определенным критериям», — объяснила она.

ИИ может анализировать тысячи вакансий, агрегировать информацию с различных платформ и подбирать наиболее релевантные предложения, соответствующие навыкам, опыту и карьерным целям соискателя. Это экономит время и позволяет выполнять свои обязанности на текущем месте работы, не отвлекаясь на поиск новой.

ИИ-платформы предлагают виртуальные собеседования, имитирующие реальную обстановку. Они анализируют ответы, тон голоса и даже невербальные сигналы, предоставляют обратную связь и помогают улучшить навыки общения с рекрутером. С поддержкой нейросетей можно быстро изучить всю информацию о компании и подготовить стратегию для работы в той или иной должности.

«Несмотря на очевидные преимущества, применение ИИ для поиска работы имеет существенные риски. Слишком сильная зависимость от него в оптимизации резюме может привести к потере индивидуальности и уникальности соискателя. Работодатели ценят в кандидатах не только соответствие требованиям, но и личностные качества, которые сложно передать с помощью алгоритмов. ИИ может помочь получить больше приглашений на собеседования, но он не гарантирует успех. Конечное решение принимают люди — HR-специалист и будущий руководитель оценивают не только формальное соответствие требованиям, но и коммуникативные навыки, мотивацию и потенциал кандидата. В конечном счете важны и профессиональные умения, которые во время живого общения не удастся улучшить с помощью нейросетей», – подчеркнула специалист.

Чрезмерное участие ИИ в подготовке к собеседованию может привести к тому, что соискатель будет лучше подготовлен к прохождению тестов, чем к выполнению настоящих рабочих задач. В таком случае это создаст ложное впечатление о компетентности сотрудника и приведет к разочарованию как со стороны работодателя, так и со стороны самого сотрудника, когда он столкнется с реальными задачами, которые не сможет выполнить.

«Важно помнить, что ИИ — это лишь помощник, а не замена человеческому общению и индивидуальному подходу. Стоит сохранять критическое мышление, не забывать о своих уникальных качествах и не позволять алгоритмам полностью определять будущую карьеру. Главное — оставаться собой и демонстрировать свои лучшие качества в процессе трудоустройства», — резюмировала Пак.

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