Стало известно, где этим летом будут подрабатывать российские студенты

Большинство российских студентов планируют этим летом подрабатывать – об этом сообщили 64% участников соответствующего опроса. Самыми популярными среди них вакансиями стали курьеры – на эту работу во время каникул устроиться хотят 21% учащихся, приводит RT результаты исследования.

В числе популярных для подработки профессий оказались также официанты (12%), продавцы (11%) и комплектовщики товаров (10%). Еще 7% студентов планируют подрабатывать репетиторами, а 4% — сотрудниками контактных центров.

При этом 38% учащихся заявили, что в этом году, по их мнению, на рынке труда есть много вакансий для летних подработок с хорошей зарплатой. В то же время 41% опрошенных считают, что выгодных предложений стало меньше, чем годом ранее.

Что касается целей подработки, то 78% опрошенных сообщили, что для них это шанс накопить деньги. Еще 38% хотят сформировать финансовую подушку для материальной подстраховки, а 20% — помочь родителям. На учебу заработать хотят 18% студентов, а просто как хобби работу летом рассматривают 23% учащихся.

Большинство студентов планируют за лето заработать от 50 тыс. до 70 тыс. рублей (38% опрошенных). До 50 тыс. рублей заработать хотят около трети респондентов (31%), от 70 тыс. до 100 тыс. рублей – 17%, и более 100 тыс. рублей получить за работу в летний сезон рассчитывают 14% опрошенных.

Исследование сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» подготовлено на основе ответов 1970 российских учащихся в возрасте от 17 до 24 лет. Проводился опрос в период с 23 мая по 3 июня.

Напомним, недавнее исследование показало, что сегодня большинство россиян совмещают несколько работ — 87% признались, что у них есть дополнительная занятость. Такой ритм сказывается не только на личной жизни, но и на самочувствии: лишь треть участников опроса (34%) сообщили, что не сталкиваются с трудностями из-за подработок.

Ранее были названы самые популярные сервисы для подработки и фриланса у россиян.