Почти у 90% россиян есть дополнительная работа

Большинство россиян совмещают несколько работ — 87% признались, что у них есть дополнительная занятость. Такой ритм сказывается не только на личной жизни, но и на самочувствии: лишь треть участников опроса (34%) сообщили, что не сталкиваются с трудностями из-за подработок, выяснили аналитики сервиса коммуникаций Контур.Толк. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Почти половина респондентов (44%) пожаловались на нехватку времени для отдыха и семьи, каждый третий (36%) отметил постоянную усталость и перегрузку, а 12% столкнулись с проблемами концентрации и внимательности.

Успевать все в рабочие часы удается не всем. Только каждый четвертый респондент (25%) справляется с задачами основной и дополнительной работы в пределах стандартного рабочего времени. Каждый шестой (17%) занимается подработками по выходным, 15% — вечерами или ночами, а 44% признались, что в периоды высокой нагрузки переносят рабочие дела на свободное время.

Работать «на пределе» приходилось многим: половина россиян сталкивались с ситуацией, когда трудились из последних сил. Из них каждый четвертый (25%) старается отдохнуть после напряженного периода. Еще 18% продолжают работать, несмотря на усталость, перебарывая себя. А 5% признались, что были вынуждены выполнять рабочие задачи даже находясь в больнице.

Большинство опрошенных отказывались от отдыха ради работы. Почти половина респондентов (48%) после завершения срочных дел всё-таки находит время восстановиться. Однако 16% откладывают отпуск уже несколько лет подряд, а у 10% запланированный отдых сорвался из-за внезапно появившихся задач.

Под угрозой оказывается и время с близкими. Две трети опрошенных рассказали, что иногда им приходится выбирать между работой и семьей. Из них 27% стараются позже компенсировать упущенное общение, 26% пробуют совмещать обязанности и личные дела одновременно, хотя признают, что не всегда это удается. Ещё 8% честно признались: работа зачастую отнимает у них больше времени, чем хотелось бы, и это вызывает чувство вины.

При этом большинство россиян не страдают «синдромом самозванца»: 53% уверены в своем знании и опыте. Еще 15% раньше переживали об этом, но сейчас работают с уверенностью. Каждый пятый (19%) поделился, что знаком с таким чувством, но старается его преодолевать, и лишь 13% сомневаются в себе.

Ранее экономист объяснила, можно ли на самом деле жить на дивиденды в России.