Названы самые популярные сервисы для подработки и фриланса у россиян

Российские фрилансеры чаще всего выбирают для работы сервисы Zoom и Canva

В 2025 году фриланс и подработка продолжают набирать популярность среди россиян. Гибкий график, удаленный формат и возможности заработка в свободное время делают этот тип занятости особенно привлекательным. Сервис GetPayAll выяснил, какие онлайн-сервисы россияне выбирают для работы, творчества и дополнительного дохода, а также почему они делают именно такой выбор. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Первое место — Zoom. Это выбор 23% респондентов.

Его выбирают в основном преподаватели, консультанты, коучи, психологи и фрилансеры, проводящие встречи с клиентами. Платформа стала универсальным инструментом для всех, кто зарабатывает через онлайн-коммуникации.

Основные причины выбора: 67% отметили стабильную видеосвязь даже при слабом интернете, 54% указали на удобство организации онлайн-занятий и групповых встреч, 39% ценят наличие функции записи и демонстрации экрана.

Второе — Canva (21%).

Canva пользуется устойчивым спросом у дизайнеров, маркетологов, блогеров и владельцев малого бизнеса. Сервис помогает создавать презентации, баннеры, обложки и другой визуальный контент даже тем, кто не имеет профессионального дизайнерского опыта.

61% выбрали Canva за интуитивно понятный интерфейс, 48% — за большое количество шаблонов, 37% — за удобную работу в команде.

Третье — Leonardo.AI (19%).

Leonardo.AI активно используют дизайнеры, художники и маркетологи, работающие с генеративным искусственным интеллектом. Это один из главных ИИ-инструментов для визуального фриланса в 2025 году.

Среди причин выбора: 58% участников опроса отметили высокое качество генерируемых изображений, 46% — скорость генерации, 35% — возможность вдохновения и креативной проработки концептов.

Четвертое — Patreon (14%).

Платформа Patreon — основной выбор среди музыкантов, художников, блогеров и подкастеров, которые зарабатывают за счет поддержки подписчиков. Модель подписки становится устойчивой альтернативой рекламной модели дохода.

Почему выбирают Patreon: 63% отметили удобные механизмы подписки и монетизации, 42% — возможность сохранить творческую свободу, 38% — прозрачную систему выплат.

Пятое — Krea.ai (12%).

Krea.ai становится все более популярным среди тех, кто работает с дизайном и генерацией визуального контента. Сервис активно используют в коммерческих проектах и соцсетях.

Из опрошенных: 55% выбрали Krea.ai за высокую скорость и точность, 40% — за уникальные возможности настройки, 29% — за возможность быстро создавать рекламные концепты и образы.

Шестое — OpenAI (включая ChatGPT) (11%).

Продукты OpenAI востребованы у копирайтеров, преподавателей, маркетологов и digital-специалистов. ИИ становится интеллектуальным партнером фрилансера в повседневной работе.

Основные причины использования: 62% респондентов отметили помощь в генерации текстов, 44% — использование в автоматизации рутинных задач, 36% — помощь в обучении и поиске идей.

Седьмое — Figma (9%).

Figma остается основным инструментом для UI/UX-дизайнеров и команд разработчиков.

Пользователи выделяют: 68% — за возможность совместной работы в реальном времени, 41% — за готовые компоненты и библиотеки, 35% — за кроссплатформенность и удобную интеграцию с разработкой.

Восьмое — Suno.com (6%).

Suno используют музыканты, креаторы и звукорежиссеры. Это ИИ-платформа для генерации музыкального контента. Платформа подходит как для хобби, так и для профессионального использования.

49% выбрали Suno за возможность создавать музыку без оборудования, 38% — за удобный интерфейс, 28% — за оригинальность генерируемых треков.

Девятое — Freepik (5%).

Freepik остается любимым ресурсом дизайнеров, маркетологов и редакторов. Платформа оптимально подходит для подготовки визуалов под tight-дедлайны.

56% выбрали его за огромный выбор шаблонов и иконок, 43% — за экономию времени на поиске визуального контента, 31% — за высокое качество ассетов.

Результаты опроса показывают, что российские фрилансеры в 2025 году делают ставку на технологичность, визуал и ИИ-поддержку. Наибольшую популярность получили сервисы, позволяющие создавать контент быстро и без профессиональных навыков — от Zoom и Canva до Leonardo и ChatGPT.

Ожидается, что в 2026 году спрос на интеллектуальные и креативные инструменты продолжит расти, а сами платформы станут еще доступнее и персонализированнее.

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