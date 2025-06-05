Названы продукты, которые повышают уровень тревожности

Сахар и обработанные углеводы (белый хлеб, макароны и сладости) могут повышать уровень тревожности и ухудшать самочувствие. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, избыток сахара может вызывать резкие колебания уровня сахара в крови, что провоцирует чувство тревоги, раздражительности и усталости. Чрезмерное потребление кофеиносодержащих напитков — кофе, энергетиков и крепкого чая — может вызвать повышенную нервозность, бессонницу и учащенное сердцебиение. Кроме того, аналогичные проблемы может вызвать алкоголь.

Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность с жирными обработанными продуктами. Фастфуд, чипсы и жареная пища при регулярном употреблении увеличивают риск развития депрессии и тревожности. Стресс могут также вызвать колбасы, бекон и другие мясные продукты.

«Чтобы снизить уровень стресса и вернуть внутреннее равновесие, стоит пересмотреть свой рацион. Избегайте или ограничивайте потребление этих продуктов, чтобы улучшить самочувствие и эмоциональное состояние», — добавили в сообщении.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что в случае, если человек переживает не самые легкие времена и находится в стрессе, крайне важно скорректировать питание. Заедать это состояние можно, но неверным набором продуктов можно ухудшить здоровье, а организм начнет работать на износ, предупредила она.

Ранее психолог объяснила, как быстро избавиться от стресса.